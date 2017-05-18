İtalya Kupası'nı Juventus kazandı

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve tribünlerin tamamına yakınının dolu olduğu müsabakayı, hakem Paolo Tagliavento yönetti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Lazio gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Keita Balde'nin altıpas üzerinden çektiği şutta savunmaya çarpan top, direkten döndü.

11. dakikada Juventus, aradığı golü Dani Alves ile buldu. Sol kanattan Alex Sandro'nun derinlemesine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada Paulo Dybala'nın cepheden çektiği şutu kaleci Strakosha güçlükle çeldi. Devam eden pozisyonda Dani Alves topu altıpasa ortaladı, Gonzalo Higuain'in vuruşunda Lazio'nun file bekçisi gole bir kez daha izin vermedi.

24. dakikada, Dybala'nın kullandığı köşe vuruşunda, Alex Sandro'nun kafasıyla indirdiği topa altıpas üzerinde dokunan Leonardo Bonucci, Juventus'u 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Laziolu Felipe Anderson'un çektiği şutta Juventus kalecisi Neto, topu güçlükle çıkardı.

İkinci yarının büyük bölümü Lazio'nun ataklarıyla geçmesine rağmen mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Juventus, 3'ü üst üste olmak üzere 12. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı takım, böylece kupayı en çok kazanan takım unvanını pekiştirdi. Juventus'un İtalyan teknik direktörü Massimiliano Allegri, siyah-beyazlıların başında çıktığı 3. İtalya Kupası finalinden de zaferle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından yapılan kupa töreninde, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ilk olarak Lazio oyuncuları ve teknik ekibine gümüş madalyalarını verdi. Mattarella, ardından Juventuslu futbolculara ve teknik heyete altın madalyalarını ve kupasını takdim etti.

Siyah-beyazlı oyuncular, kupayla taraftarlarının önünde şampiyonluk turu attı.

Lazio taraftarları da maç sonunda takımlarını tribünlere çağırarak, mücadelelerinden ötürü sevgi gösterisinde bulundu.

Juventus, 2015'te oynanan İtalya Kupası finalinde de Lazio'yu 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.