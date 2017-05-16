 İnter teknik direktör avında – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İnter teknik direktör avında

    İnter teknik direktör avında

    İtalyan devi İnter geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından yeni bir teknik direktörle önümüzdeki sezona iyi bir başlangıç yapmanın peşinde.

    Bir an önce belirsizliği ortadan kaldırıp transfer çalışmalarına başlamak isteyen İnter'de sportif direktör Piero Ausilio bu hafta içinde Londra'ya Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino ile bir görüşme yapmak üzere seyahat edecek. Adı birçok büyük kulüple anılan Pochettino, Tottenham'ı bu sezon Premier Lig'de ikinci sıraya taşımayı başardı. İtalya'daki iddialara göre başarılı teknik adam gelecek sezon 4.2 milyon poundluk bedelle İnter'in yolunu tutabilir.

    Pochettino'nun yanı sıra adaylar arasında Chelsea'yi şampiyon yapan Antonio Conte ve Roma'nın teknik patronu Luciano Spaletti de bulunuyor.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İnter teknik direktör avında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.