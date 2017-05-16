İnter teknik direktör avında

Bir an önce belirsizliği ortadan kaldırıp transfer çalışmalarına başlamak isteyen İnter'de sportif direktör Piero Ausilio bu hafta içinde Londra'ya Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino ile bir görüşme yapmak üzere seyahat edecek. Adı birçok büyük kulüple anılan Pochettino, Tottenham'ı bu sezon Premier Lig'de ikinci sıraya taşımayı başardı. İtalya'daki iddialara göre başarılı teknik adam gelecek sezon 4.2 milyon poundluk bedelle İnter'in yolunu tutabilir.

Pochettino'nun yanı sıra adaylar arasında Chelsea'yi şampiyon yapan Antonio Conte ve Roma'nın teknik patronu Luciano Spaletti de bulunuyor.