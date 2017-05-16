İnter teknik direktör avında
İtalyan devi İnter geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından yeni bir teknik direktörle önümüzdeki sezona iyi bir başlangıç yapmanın peşinde.
Bir an önce belirsizliği ortadan kaldırıp transfer çalışmalarına başlamak isteyen İnter'de sportif direktör Piero Ausilio bu hafta içinde Londra'ya Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino ile bir görüşme yapmak üzere seyahat edecek. Adı birçok büyük kulüple anılan Pochettino, Tottenham'ı bu sezon Premier Lig'de ikinci sıraya taşımayı başardı. İtalya'daki iddialara göre başarılı teknik adam gelecek sezon 4.2 milyon poundluk bedelle İnter'in yolunu tutabilir.
Pochettino'nun yanı sıra adaylar arasında Chelsea'yi şampiyon yapan Antonio Conte ve Roma'nın teknik patronu Luciano Spaletti de bulunuyor.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:13
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G.Saray'ın bayramı yarın kutlanacak
Toplam 2
Yorum
17 YIL 17 YILDIR TEKRARLANMAYAN VE İLERİSİ GÖRÜLMEYEB BAŞARI BİR KULÜBÜN BASARSIZ OLDUGUNUN GÖSTERGESİDİR.
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Sinan Erdem'de hummalı çalışma
Toplam 1
Yorum
alex10 abdi ipekçinin de yıkılıp yenielnmesi daha buyumesi gerek. basket bukadar trend olmuşken tüm orgnzsynları almak lazım.turizm de canlanır
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Aslan Gomis!
Toplam 38
Yorum
Yasama Bırakın sabunluk yıldızları almayı. 3,5 m verilecek oyuncu lazım değil. Hatta Muslera ile Sinaijderi de satın. Musleraya 3,5 m verilmez.
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