Roma'dan Juve'ye geçit yok!

Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği maçı, hakem Luca Banti yönetti. Karşılaşmaya iki ekip de kontrollü başlayarak organize ataklarla gol aradı. Maçta ilk golü, konuk takım Juventus, 21. dakikada Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'nın ayağından buldu: 0-1.

Juventus'un golüne yanıtı, 4 dakika sonra Daniele De Rossi verdi ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Karşılaşmada ilk yarı eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip Roma, golleri arka arkaya buldu. Başkent ekibi, 56. dakikada Stephan El Shaarawy ile 2-1 öne geçti. 65. dakikada Belçikalı Radja Nainggolan ile farkı ikiye çıkaran Roma, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ligde ikinci sırada bulunan Roma, bu galibiyetle puanını 81'e yükseltti ve liderle arasındaki farkı 4'e indirdi.

Ligde galibiyet özlemi 3 maça çıkan 85 puanlı Juventus ise geçen haftanın ardından şampiyonluk hayallerini bir kez daha erteledi.