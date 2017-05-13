Juventus, Benatia'nın bonservisini aldı

Torino ekibi, bu sezon Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Benatia ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı bildirildi.

Bayern Münih'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise iki kulübün, 17 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Profesyonel kariyerinde Tours, Clermont, Udinese ve Roma takımlarında da forma giyen Benatia, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.