İtalyan temsilcisi Juventus, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Faslı oyuncu Medhi Benatia ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Benatia ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı bildirildi.
Bayern Münih'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise iki kulübün, 17 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Profesyonel kariyerinde Tours, Clermont, Udinese ve Roma takımlarında da forma giyen Benatia, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
Juventus, Benatia'nın bonservisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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