 İtalya Serie A'ya yeni takım – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    İtalya Serie A'ya yeni takım

    İtalya Serie A'ya yeni takım

    İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından , sezonun bitimine bir hafta kala bir üst lige yükselmeyi garantiledi.

    Ferrara kentinin takımı olan , Serie B'nin 41. haftasında Ternana'ya deplasmanda 2-1 yenilmesine karşın, şampiyonluk yolundaki rakipleri Verona ve Frosinone'nin puan kaybetmesiyle İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) yükselmeyi başardı.

    Bu sonuçla Spal, 49 yıl aradan sonra yeniden Serie A'da oynamaya hak kazandı.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Spal Teknik Direktörü Leonardo Semplici, sezon başında kendileri için "küme düşer" dendiğini, bugün ise şampiyonluğu kutladıklarına dikkati çekti. Semplici, şampiyonluğu babasına adadığını da söyledi.

    Eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi de Spal takımını başarısından ötürü sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan kutladı. Renzi, "Tüm Ferrara kentini ve Spal takımını, 49 yıl sonra Serie A'ya döndükleri için tebrik ediyorum. Tebrikler Semplici." açıklamasında bulundu.

    1907'de kurulan ve İtalya futbolunda inişli çıkışlı bir grafik çizen mavi-beyazlı ekip, en son 1968'de Serie A'da mücadele etmişti. Sonraki yıllarda Serie B, Serie C ve amatör kümede boy göstermeyi sürdüren Spal, maddi sıkıntılar nedeniyle 2005 ve 2012'de iflas etmişti.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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