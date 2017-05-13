İtalya Serie A'ya yeni takım
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Spal, sezonun bitimine bir hafta kala bir üst lige yükselmeyi garantiledi.
Ferrara kentinin takımı olan Spal, Serie B'nin 41. haftasında Ternana'ya deplasmanda 2-1 yenilmesine karşın, şampiyonluk yolundaki rakipleri Verona ve Frosinone'nin puan kaybetmesiyle İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) yükselmeyi başardı.
Bu sonuçla Spal, 49 yıl aradan sonra yeniden Serie A'da oynamaya hak kazandı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Spal Teknik Direktörü Leonardo Semplici, sezon başında kendileri için "küme düşer" dendiğini, bugün ise şampiyonluğu kutladıklarına dikkati çekti. Semplici, şampiyonluğu babasına adadığını da söyledi.
Eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi de Spal takımını başarısından ötürü sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan kutladı. Renzi, "Tüm Ferrara kentini ve Spal takımını, 49 yıl sonra Serie A'ya döndükleri için tebrik ediyorum. Tebrikler Semplici." açıklamasında bulundu.
1907'de kurulan ve İtalya futbolunda inişli çıkışlı bir grafik çizen mavi-beyazlı ekip, en son 1968'de Serie A'da mücadele etmişti. Sonraki yıllarda Serie B, Serie C ve amatör kümede boy göstermeyi sürdüren Spal, maddi sıkıntılar nedeniyle 2005 ve 2012'de iflas etmişti.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:45
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
İtalya Serie A'ya yeni takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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