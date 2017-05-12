 Juventus, Benatia'nın bonservisini aldı – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    , 'nın bonservisini aldı

    Juventus, Benatia'nın bonservisini aldı

    İtalyan temsilcisi , bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Faslı oyuncu Medhi ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.

    Torino ekibi, bu sezon Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı bildirildi.

    Bayern Münih'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise iki kulübün, 17 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.

    Profesyonel kariyerinde Tours, Clermont, Udinese ve Roma takımlarında da forma giyen Benatia, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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