İtalyan temsilcisi Juventus, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Faslı oyuncu Medhi Benatia ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Benatia ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı bildirildi.
Bayern Münih'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise iki kulübün, 17 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Profesyonel kariyerinde Tours, Clermont, Udinese ve Roma takımlarında da forma giyen Benatia, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:41
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan rakiplerin altında tarnsfer artık yapmayalım 3 kulvar için ses getiren transferler yapalım basın parayı başarı gelince gelir katlanır zaten
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan bize yabancı yıldız golcü 10 numara sağ sol kanata alternatif ve defansa deneyimli yıldızlar şart ses getirecek takım kurulmalı paraya kıyıp
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan takımı bozmayıp bir kaç tarnsfer yapalım ama bu tarnsferler yıldız oyuncu olsun şampiyonlar ligi için deneyimli oyuncu şart
Juventus, Benatia'nın bonservisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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