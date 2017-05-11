Conte'den Inter'e olumsuz mesaj

Conte, ligde yarın oynayacakları ve kazanmaları halinde şampiyonluğu ilan edecekleri West Bromwich Albion maçı öncesinde açıklamada bulundu.

İtalyan ekibi Inter'in, teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son vermesi hakkında Conte, "Chelsea ile 2 yıl daha kontratım var. Burada iyiyim. Şu an başka şeyleri düşünmememiz gerekiyor. Yarın oynayacağımız maç, bütün sezon verdiğimiz emeğin karşılığını almak için önemli." diye konuştu.

İtalyan spor basını, Conte'nin açıklamalarını, "Inter'e kötü haber" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.

Conte, 2011-2014 yıllarında çalıştırdığı Juventus'u üst üste 3 sezon lig şampiyonluğuna taşımıştı.