Conte'den Inter'e olumsuz mesaj
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, Inter'in teknik direktörlüğü için adının geçmesine ilişkin, "Chelsea ile 2 yıl daha kontratım var." dedi.
Conte, ligde yarın oynayacakları ve kazanmaları halinde şampiyonluğu ilan edecekleri West Bromwich Albion maçı öncesinde açıklamada bulundu.
İtalyan ekibi Inter'in, teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son vermesi hakkında Conte, "Chelsea ile 2 yıl daha kontratım var. Burada iyiyim. Şu an başka şeyleri düşünmememiz gerekiyor. Yarın oynayacağımız maç, bütün sezon verdiğimiz emeğin karşılığını almak için önemli." diye konuştu.
İtalyan spor basını, Conte'nin açıklamalarını, "Inter'e kötü haber" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.
Conte, 2011-2014 yıllarında çalıştırdığı Juventus'u üst üste 3 sezon lig şampiyonluğuna taşımıştı.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:42
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 12
Yorum
EFENDİ PRENS Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
efendi prens Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
Gs Fb başkanı şike yapar, başlan dover ceza almaz. Futbolcusu gs kufur eder Ceza almaz yet.ez rakibe kufur ederi Hakem duymaz .pfdk esgecer
Conte'den Inter'e olumsuz mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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