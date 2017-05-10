Inter'de Pioli dönemi sona erdi
Serie A ekiplerinden Inter'de teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasım 2016'da Frank de Boer'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 51 yaşındaki Pioli ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Milano ekibini ligde kalan 3 maçta Stefano Vecchi'nin çalıştıracağı ifade edildi.
Pioli, Inter'in başında 23'ü ligde olmak üzere çıktığı 27 resmi maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergiledi.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Inter'de Pioli dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.