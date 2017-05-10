 Inter'de Pioli dönemi sona erdi – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    'de Pioli dönemi sona erdi

    Inter'de Pioli dönemi sona erdi

    ekiplerinden 'de teknik direktör ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasım 2016'da Frank de Boer'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 51 yaşındaki Pioli ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Milano ekibini ligde kalan 3 maçta Stefano Vecchi'nin çalıştıracağı ifade edildi.

    Pioli, 'in başında 23'ü ligde olmak üzere çıktığı 27 resmi maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergiledi.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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