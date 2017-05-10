Inter'de Pioli dönemi sona erdi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasım 2016'da Frank de Boer'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 51 yaşındaki Pioli ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Milano ekibini ligde kalan 3 maçta Stefano Vecchi'nin çalıştıracağı ifade edildi.

Pioli, Inter'in başında 23'ü ligde olmak üzere çıktığı 27 resmi maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergiledi.