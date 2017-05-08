Roma deplasmanda Milan'ı farklı yendi

Roma, Serie A'nın 35. haftasında deplasmanda Milan'ı 4-1 yendi.
Serie A'da haftanın önemli maçında Roma, Milan'a konuk oldu. San Siro Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Nicola Rizzoli yönetti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip olurken, 8. dakikada Edin Dzeko, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 28'inci dakikada Dzeko, bir kez daha sahneye çıkarak, başkent ekibini 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.
İkinci yarıda, iki takım da kontrollü ataklarla gol ararken, 76. dakikada Milan, Mario Pasalic'in kafasından bulduğu golle farkı bire indirdi: 1-2.
Roma'dan bu gole cevap gecikmedi. Pasalic'in golünden 2 dakika sonra Roma, Stephan El Sharaawy ile skoru 3-1'e getirdi.
Maçın 86. dakikasında Milanlı Gabriel Paletta ile Mohamed Salah'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrasında hakem Rizzoli, Roma lehine penaltı verdi. Rizzoli, Paletta'ya yaptığı hareketten dolayı doğrudan kırmızı kart gösterdi ve Milan, 10 kişi kaldı.
Penaltıyı gole çeviren Daniele De Rossi, Roma'nın sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.
Roma, aldığı bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve haftayı bir puanla kapayan lider Juventus'u 7 puan geriden takibini sürdürdü. Milan ise 59 puanla 6. sırada kaldı.
Öte yandan fileleri iki kez havalandıran Dzeko, ligdeki gol sayısını 27'ye yükseltti ve gol krallığı yarışında ilk sıraya geçti.
Bu haftaki sonuçların ardından ligde gelecek hafta lider Juventus ile ikinci sıradaki Roma arasında başkentte oynanacak müsabaka da büyük önem kazandı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Roma deplasmanda Milan'ı farklı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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