Juve son nefeste puanı kurtardı
Serie A'nın 35. haftasında Torino derbisinde Juventus evinde Torino ile 1-1 berabere kaldı ve 35 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık sona erdi.
Torino derbide Juventus karşısında 52. dakikada Adem Ljajic'in frikik golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyun sertleşti ve 57. dakikada Afriye Acquah Mario Mandzukic'e yaptığı faul sonrası 2. sarı karttan oyun dışına gönderildi. Bu karara itiraz eden Torino teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'te hakem Paolo Valeri tarafından tribüne gönderildi.
Juventus 90+2'de Higuain ile beraberlik golünü yakalasada kalan dakikalar galibiyete yetmedi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:35
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
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che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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