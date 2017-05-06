Üst üste 6. kez ipi göğüsleyecek
Juventus, Serie A'nın 35. haftasında bugün Torino ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, derbi maçtan galip ayrılması ve en yakın takipçisi Roma'nın yarın Milan deplasmanında puan kaybetmesi durumunda üst üste 6'ncı, toplamda ise 33'üncü şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sezon ligde sahasında oynadığı 17 karşılaşmanın tümünü kazanmayı başaran Juve, ayrıca 22 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri tükendi, Passolig transferi yok!
Toplam 1
Yorum
1907 geliyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 1
Yorum
Samet Biz varken niye Galatasaray satilsin. Imparator dönsun
- F.Bahçe'de kombine fiyatları açıklandı!
Toplam 2
Yorum
parası olana ön sıraların fiyatları normal,,,,,
Üst üste 6. kez ipi göğüsleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.