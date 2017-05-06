 Üst üste 6. kez ipi göğüsleyecek – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Üst üste 6. kez ipi göğüsleyecek

    Üst üste 6. kez ipi göğüsleyecek
    , Serie A'nın 35. haftasında bugün Torino ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, derbi maçtan galip ayrılması ve en yakın takipçisi Roma'nın yarın Milan deplasmanında puan kaybetmesi durumunda üst üste 6'ncı, toplamda ise 33'üncü şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sezon ligde sahasında oynadığı 17 karşılaşmanın tümünü kazanmayı başaran Juve, ayrıca 22 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Üst üste 6. kez ipi göğüsleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.