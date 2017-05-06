 Juve son nefeste puanı kurtardı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Juve son nefeste puanı kurtardı

    Juve son nefeste puanı kurtardı

    Serie A'nın 35. haftasında derbisinde evinde Torino ile 1-1 berabere kaldı ve 35 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık sona erdi.

    derbide karşısında 52. dakikada Adem Ljajic'in frikik golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyun sertleşti ve 57. dakikada Afriye Acquah Mario Mandzukic'e yaptığı faul sonrası 2. sarı karttan oyun dışına gönderildi. Bu karara itiraz eden Torino teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'te hakem Paolo Valeri tarafından tribüne gönderildi.

    Juventus 90+2'de Higuain ile beraberlik golünü yakalasada kalan dakikalar galibiyete yetmedi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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