Muntari'nin cezası iptal edildi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Pescara'da forma giyen Sulley Muntari'ye, geçen hafta sonu oynanan lig maçında ırkçılığa karşı protesto gösterisi nedeniyle kırmızı kart gördüğü için verilen bir maç men cezası kaldırıldı.
İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan açıklamada, Muntari'nin bir maçlık men cezasına yapılan itirazın kabul edildiği bildirildi.
Pescara'nın deplasmanda Cagliari'ye 1-0 mağlup olduğu 30 Nisan Pazar günü oynanan lig maçının son dakikalarında bir grup taraftar, 32 yaşındaki Muntari aleyhinde ırkçı tezahüratta bulunmuştu. Durumdan rahatsız olan Ganalı milli futbolcu, hakemin yanına giderek uzun süre şikayette bulunmuş ve sahayı terk etmişti. Bu durum üzerine Muntari, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:05
- Şikayet hattı: 444
Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
Muntari'nin cezası iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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