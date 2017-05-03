Serie A'da ortalığı karıştıran kart
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Sulley Muntari'nin hafta sonu oynanan lig maçında ırkçılığa karşı protestosu nedeniyle kart görerek bir maç men cezası alması, tepkilere yol açtı.
Organizasyonun sözcüsü eski İngiliz futbolcu Garth Crooks ise men cezasının geri çekilmemesi halinde Serie A'da forma giyen siyahi oyuncuların bu hafta sonu oynanacak lig maçlarına çıkmayarak yaşananları protesto etmesi yönünde çağrıda bulundu.
Cagliari'nin konuk ettiği Pescara'yı 1-0 mağlup ettiği geçen pazar oynanan lig maçının son dakikalarında bir grup taraftar, 32 yaşındaki Muntari aleyhinde ırkçı tezahüratta bulunmuştu. Durumdan rahatsız olan Ganalı milli futbolcu, hakemin yanına giderek uzun süre şikayette bulunmuş ve sahayı terk etmişti. Bu durum üzerine hakemden ikinci sarıdan kırmızı kart gören Muntari, kalan dakikalarda takımını 10 kişi bırakmıştı.
Doğrudan verilen bir maçlık men cezasını toplantıda elen alan İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin komitesi ise Mantari'nin ikinci sarı kartı izinsiz saha dışına çıktığı gerekçesiyle gördüğünü belirterek cezayı onaylamıştı. Ganalı futbolcu aleyhinde ırkçı tezahüratta bulunan taraftar sayısının ise 10 civarında olması nedeniyle kulübü bağlamadığı kaydedilerek Cagliari kulübüne ceza verilmemişti.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:25
- Bu derbide favori Beşiktaş
Toplam 31
Yorum
murat sadasddas mısın nesin hakemle maçı alan sizsiniz bunu kupa maçında gördük öncekilerdede burası beşiktaş kendini bugday ambarındamı sanıyor
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 54
Yorum
seyfettin harika bir görüntü bir fenerbahçeli olarak katılantüm galatasaraylı sporcuları kutluyorumm tam bir feyrpley davranışı dolmuştur
- Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi
Toplam 14
Yorum
özgür şenol güneş küçük maçların büyük hocası büyük maçların küçük hocası olur lyon a 5 gol atabilecek durumdayken nasıl küçüldüğünü gördük
Serie A'da ortalığı karıştıran kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.