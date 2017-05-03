Serie A'da ortalığı karıştıran kart

Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlardan "Kick it out" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Muntari'nin men cezasını onayan İtalya Futbol Federasyonu'na tepki gösterilerek, "İtalyan yetkililerin olay karşısında çekimser bir tavır sergilemesi, kabul edilebilecek bir durum değildir. Bir grup taraftarın Muntari'ye karşı ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Cagliari'ye ceza verilmemesi, inanılmaz bir durum." ifadeleri kullanıldı.

Organizasyonun sözcüsü eski İngiliz futbolcu Garth Crooks ise men cezasının geri çekilmemesi halinde Serie A'da forma giyen siyahi oyuncuların bu hafta sonu oynanacak lig maçlarına çıkmayarak yaşananları protesto etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Cagliari'nin konuk ettiği Pescara'yı 1-0 mağlup ettiği geçen pazar oynanan lig maçının son dakikalarında bir grup taraftar, 32 yaşındaki Muntari aleyhinde ırkçı tezahüratta bulunmuştu. Durumdan rahatsız olan Ganalı milli futbolcu, hakemin yanına giderek uzun süre şikayette bulunmuş ve sahayı terk etmişti. Bu durum üzerine hakemden ikinci sarıdan kırmızı kart gören Muntari, kalan dakikalarda takımını 10 kişi bırakmıştı.

Doğrudan verilen bir maçlık men cezasını toplantıda elen alan İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin komitesi ise Mantari'nin ikinci sarı kartı izinsiz saha dışına çıktığı gerekçesiyle gördüğünü belirterek cezayı onaylamıştı. Ganalı futbolcu aleyhinde ırkçı tezahüratta bulunan taraftar sayısının ise 10 civarında olması nedeniyle kulübü bağlamadığı kaydedilerek Cagliari kulübüne ceza verilmemişti.