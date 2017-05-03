İtalyan basınına konuşan Monchi, takımın kaptanı 40 yaşındaki Totti'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Totti'nin geçen yıl yenilediği sözleşmesinde, kulübünde oyuncu olarak son bir yıl daha forma giyeceğine ilişkin madde olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolcunun emekliye ayrılmasının ardından 2017-18 sezonunda teknik ekibe katılarak kulüpte kalmaya devam edeceğini belirten Monchi, "Francesco Totti, Roma demektir. Onunla olabildiğince yakın olmak istiyorum. Onun bildiklerinin yüzde birini öğrenmek bile beni çok mutlu eder." diye konuştu.



Totti, başkent ekibinde çıktığı 782 maçta 306 gol ve 123 asistlik performans sergiledi.



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da görev yaptığı 25 sezon boyunca birçok kupa kazanan 40 yaşındaki futbolcu, elde ettiği bireysel başarılarla da ön plana çıktı.



Sarı-kırmızılı formayla ligde 250 gol kaydederek organizasyon tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olan Totti, Serie A'nın yanında İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları da yaşadı.



Futbol dünyasının unutulmazları arasına giren deneyimli oyuncu, gelecek sezondan itibaren başkent ekibinin teknik kadrosunda yer alacak.



PROFESYONEL KARİYERİNE 1993'TE BAŞLADI

Başkent temsilcisinin altyapısından yetişen Totti, 1992-1993 sezonunda Roma formasıyla Brescia karşısında ilk resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızı formayla ligde şu ana kadar çıktığı 615 karşılaşmada 250 gol kaydeden efsane futbolcu, "Serie A tarihinin en skorer oyuncuları" listesinde 274 gollü Silvio Piola'nın ardından 2. sırada yer alıyor.



25 SEZONDA TEK TAKIM

Profesyonel kariyerinde 25 sezon boyunca sadece Roma'da oynayan 40 yaşındaki İtalyan futbolcu, kulüp tarihinde en fazla forma giyen ve en çok gol atan isim konumunda bulunuyor. Totti, başkent ekibiyle 2001'de Serie A şampiyonluğuna ulaştı. Deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla İtalya Kupası (2007, 2008) ve İtalya Süper Kupası (2001, 2007) şampiyonlukları da yaşadı.



İtalyan oyuncu, milli takım ile Almanya'da organize edilen 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzandı. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, kupayı uzatma dakikalarında yediği golle Fransa'ya kaptırsa da final karşılaşmasının en değerli oyuncusu Totti seçildi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN YAŞLI GOLCÜSÜ

Totti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kaydeden en yaşlı futbolcu konumunda bulunuyor. Başarılı futbolcu, 38 yaş 59 günlükken Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Manchester City ile oynadığı karşılaşmada fileleri havalandırdı ve bu ligde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını, 2011'de 37 yaş 290 günlükken fileleri sarsan eski Galli futbolcu Ryan Giggs'in elinden aldı.



Öte yandan İtalyan futbolcu, ayrıca Roma ile Lazio arasında oynanan maçlarda 11 defa tabelayı değiştirerek, Roma derbisinde en fazla ağları havalandıran oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.



Totti, Serie A kariyerinde kaydettiği 71 penaltı golüyle de bu alanda zirvede yer aldı.



Deneyimli oyuncu, Serie A'da art arda 25 sezon oynayarak 1984-1985 ile 2008-2009 sezonları arasında Milan forması giyen Paolo Maldini'nin rekoruna ortak oldu.



"Roma'nın kralı" ve "Gladyatör" lakaplarıyla da bilinen Totti, Serie A'nın 2000 ve 2003 yıllarında en değerli futbolcusu, 2000, 2001, 2003, 2004 ve 2007 yıllarında da en iyi İtalyan oyuncusu unvanına layık görüldü.



Serie A'da 2006-2007'de gol kralı olan Totti, sahne aldığı 25 sezonun tümünde fileleri havalandırmayı başardı.