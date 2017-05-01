Napoli deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etti
Serie A'da 34. haftada Napoli deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Serie A'da 34. hafta mücadelesinde Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Jose Callejon ile 1-0 öne geçen Napoli, devreye üstün girmeyi başardı.
İkinci yarıda Inter'in Perisic, Banega ve Andreolli hamlelerine karşın gol olmadı ve Napoli, Jose Callejon'un attığı golle Inter'i 1-0 mağlup etti.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:31
- Çakır isyanı
Toplam 5
Yorum
HAFTAYA BÜLENT YILDIRIMI ALIN GELİN BU HAFTA CÜNEYT İŞİNİ YAPTI. HAFTAYA DA BÜLENT YAPAR.
- Formalar elde kaldı
Toplam 6
Yorum
Fuat Taraftar takımından bu kadar kolay vazgeçiyorsa bunun tek nedeni GS lisesidir. Halk parayı versin SENJÖR'ler biz yaptık diye sevinsin öylemi
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 16
Yorum
yasar kemal dursun bey gs artik orta sira takimi konumuna geldi sampiyonlar ligine 2 sendir katilamiyoruz uefa da kesin degil hala konusuyorsun
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