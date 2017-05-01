Serie A'da 34. hafta mücadelesinde Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Jose Callejon ile 1-0 öne geçen Napoli, devreye üstün girmeyi başardı.

İkinci yarıda Inter'in Perisic, Banega ve Andreolli hamlelerine karşın gol olmadı ve Napoli, Jose Callejon'un attığı golle Inter'i 1-0 mağlup etti.