 Napoli deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etti – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etti

    Serie A'da 34. haftada deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

    Serie A'da 34. hafta mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 43. dakikasında Jose Callejon ile 1-0 öne geçen Napoli, devreye üstün girmeyi başardı.

    İkinci yarıda Inter'in Perisic, Banega ve Andreolli hamlelerine karşın gol olmadı ve Napoli, Jose Callejon'un attığı golle Inter'i 1-0 mağlup etti.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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