 Roma derbisinde gülen Lazio – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Roma derbisinde gülen Lazio

    Roma derbisinde gülen Lazio

    İtalya Ligi Serie A'nın 34. haftasında oynanan Başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 3-1 mağlup etti.

    Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbinin 12. dakikasında rakip fileleri havalandıran Keita Balde, Lazio'yu 1-0 öne geçirdi. Roma, 45. dakikada Daniele De Rossi'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Lazio, 50. dakikada Dusan Basta'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Konuk takımda Balde, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı. Roma'da Antonio Rüdiger, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonuçla puanını 67 yapan Lazio, 4. sırada yer aldı. Ligde ikinci sırada bulunan ve 6 maç sonra kaybeden Roma ise son 4 hafta öncesi 75 puanla
    lider Juventus'un 9 puan gerisinde kaldı. 21.45'te İnter deplasmanına çıkacak 3. sıradaki Napoli'nin ise 71 puanı bulunuyor.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:01
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