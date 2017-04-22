Insigne, 2022'ye kadar Napoli'de
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, golcü oyuncusu Lorenzo Insigne'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
İmza töreninde konuşan Insigne, "Sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Ben bir Napoliliyim ve Napoli taraftarıyım. Bu benim çocukluk rüyamdı. Yüklendiğim sorumlulukların farkındayım. Önemli kupalar kazanmayı umut ediyorum" dedi.
Başkan De Laurentiis de kimseye kulüpte kalması için baskı yapmadığını belirterek, "Bizim önemli oyuncularımızı kaybetmek gibi bir korkumuz yok. Eğer bu kenti sevmiyorsanız, kalamazsınız. Kim kalmak istemiyorsa kapı orada." ifadelerini kullandı.
İtalyan milli futbolcu, Napoli forması altında bu sezon çıktığı 43 maçta 16 gol kaydetti.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:40
- Beni arıyorlar
Toplam 5
Yorum
efe Neyse gençler,nerde kalmıştık ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ..Şu Galatasarayı yenin FB liler.
- "G.Saray eğlenmek istiyorsa lige baksın"
Toplam 25
Yorum
xbEY Aynı ayak oyunlarından ceza aldığınızı unutma mardini. Yok bile diyemediniz. Bizim çalınan şamp.luklar noldu. Hep bana demeyin. Benciller
- Rize'de nefes kesen maç
Toplam 1
Yorum
karakartal Şampiyon Beşiktaş
Insigne, 2022'ye kadar Napoli'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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