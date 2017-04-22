Insigne, 2022'ye kadar Napoli'de

Napoli'de yapılan imza töreniyle 25 yaşındaki golcü oyuncu, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile birlikte kendisini 5 yıl daha mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Insigne, "Sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Ben bir Napoliliyim ve Napoli taraftarıyım. Bu benim çocukluk rüyamdı. Yüklendiğim sorumlulukların farkındayım. Önemli kupalar kazanmayı umut ediyorum" dedi.

Başkan De Laurentiis de kimseye kulüpte kalması için baskı yapmadığını belirterek, "Bizim önemli oyuncularımızı kaybetmek gibi bir korkumuz yok. Eğer bu kenti sevmiyorsanız, kalamazsınız. Kim kalmak istemiyorsa kapı orada." ifadelerini kullandı.

İtalyan milli futbolcu, Napoli forması altında bu sezon çıktığı 43 maçta 16 gol kaydetti.