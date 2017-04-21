İtalya, gelecek sezon VAR uygulamasını kullanacak
İtalya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını söyledi.
Federasyonun yönetim kurulu toplantısının ardından ülke basınına açıklamalarda bulunan Nicchi, futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun bu sistem hakkında nihai kararını açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gelecek sezon başından itibaren, Video Yardımcı Hakem uygulamasını devreye sokacağız. Böylece, bu sistemi bir sezon erken başlatmış olacağız." dedi.
İtalya, bu sezon başında da topun kale çizgisini geçip geçmediğini tespit etmeye yarayan gol çizgisi teknolojisini kullanmaya başlamıştı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:46
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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