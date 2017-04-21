İtalya, gelecek sezon VAR uygulamasını kullanacak

Federasyonun yönetim kurulu toplantısının ardından ülke basınına açıklamalarda bulunan Nicchi, futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun bu sistem hakkında nihai kararını açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gelecek sezon başından itibaren, Video Yardımcı Hakem uygulamasını devreye sokacağız. Böylece, bu sistemi bir sezon erken başlatmış olacağız." dedi.

İtalya, bu sezon başında da topun kale çizgisini geçip geçmediğini tespit etmeye yarayan gol çizgisi teknolojisini kullanmaya başlamıştı.