Higuain attı Juventus kazandı

Hafta içinde Barcelona'yı 3-0'la geçerek büyük bir avantaj yakalayan Juve en yakın takipçisi Roma'nın da puan kaybetmesiyle puan farkını 8'e yükseltti.

Lig sonuncusu Pescara'ya konuk olan Juventus rakibini rahat geçti. Juventus'un galibiyet gollerini 22. ve 43. dakikalarda Gonzalo Higuain attı.