Milan 1 puanı kurtardı
Milan ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmada Inter ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) 32. hafta karşılaşmasında, Inter ile Milan arasında oynanan derbi mücadelesi 2-2 berabere bitti.
Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan derbi mücadelesini, hakem Daniele Orsato yönetti.
Karşılaşmaya baskılı başlayan Milan önemli pozisyonlara girse de golleri bulan taraf Inter oldu. Ev sahibi ekip, 36. dakikada Antonio Candreva ve 44. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
İkinci yarının son bölümlerinde büyük bir heyecan yaşandı. Inter kalesinde baskısını artıran Milan, Alessio Romagnoli'nin 83. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1 yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, 6 dakikalık uzatma bölümünün son anlarında korner kazandı. Köşe vuruşu sonrası meşin yuvarlak arka direkteki Cristian Zapata'nın önüne düştü. Kolombiyalı oyuncunun şutunda kale çizgisini geçen top, hakem tarafından gol çizgisi teknolojisi kullanılarak geçerli sayıldı ve müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veren Inter ile Milan, puanları paylaştı. Milan ligde, 58 puanla 6. sırada yer alırken, son dakika golüyle beraberliğe razı olan Inter ise 56 puanla 7. basamakta kaldı.
Öte yandan, geçen yıl Inter'in çoğunluk hissesini bir Çinli holdingin almasının ardından Milan'ın da önceki gün Çinli konsorsiyuma geçmesi sebebiyle İtalyan basınında bu maç için "Milano derbisi" yerine "Çin derbisi" adı kullanılması dikkati çekti.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:48
- CAS’tan Fener’e ret
Toplam 1
Yorum
61 bu insanların şampiyonluğunu nasıl çaldınız?
- Ahmet Çakar'dan derbi yorumu:
Toplam 1
Yorum
gizli rezerv mi hocam lig bitti uranyum mu çıkarıyoz alt tarafı 0-0 bitecek saçma bir maç izleyeceğiz
- Casillas bombası
Toplam 21
Yorum
ben gsliyim ama lütfen yeter artık. bırak git aziz efendi. refleksleri bitmiş 35 yaşında adama dünya para vereceğine nefret etsem de türk oyuncu volkana ver
Milan 1 puanı kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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