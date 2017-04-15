 Higuain attı Juventus kazandı – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Higuain attı kazandı

    Higuain attı Juventus kazandı

    , 'daki üst üste 6. şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor.

    Hafta içinde Barcelona'yı 3-0'la geçerek büyük bir avantaj yakalayan Juve en yakın takipçisi Roma'nın da puan kaybetmesiyle puan farkını 8'e yükseltti.

    Lig sonuncusu 'ya konuk olan rakibini rahat geçti. Juventus'un galibiyet gollerini 22. ve 43. dakikalarda Gonzalo Higuain attı.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:25
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