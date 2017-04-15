Higuain attı Juventus kazandı
Juventus, Serie A'daki üst üste 6. şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Casillas bombası
Toplam 22
Yorum
Baho volkan'dan daha mı iyi sanki!!
- "Trabzonspor yaşlı oyunculara tahammül etti"
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA SADİ HOCA ŞİMDİYE KADAR NE YAPTIN NE ETLİYE NE SÜTLÜYE KARIŞMA YOK ANCA BEN SÖYLEDİM HAVASINDA AYNI KAFA SİZE KALMADI KULÜP KALMIYACAKTA
- Özbek de antrenmanı takip etti
Toplam 4
Yorum
Dadaş Bu yönetimin yalanları. İnanmıyoruz Özbek. İstifaaaaa
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