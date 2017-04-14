Milan’a 3.1 milyar TL
İtalyan devi Milan, 800 milyon euro (3.1 milyar TL) karşılığında Çinli yatırım grubuna satıldı. Kulüp yasal olarak Berlusconi ailesinin olan Fininvest isimli holdinge aitti. Berlusconi başta olmak üzere Galliani gibi uzun yıllardır kulübü idare eden birçok yöneticinin ilişkisi kalmayacak.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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