Paulo Dybala sözleşmesini uzattı
Serie A takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Paulo Dybala’nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Mücevher" takma adıyla anılan 23 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Dybala'nın bu performansının üstünden 48 saat geçmeden Juventus Kulübü Genel Menajeri Giuseppe Marotta ile futbolcunun menajeri Pierpaolo Triulzi'nin sözleşmeyi uzatan imzaları attığı belirtildi.
Palermo'dan 2015'te Juventus'a transfer olan Dybala, bu sezon 36 maçta 16 gol attı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:57
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 33
Yorum
fan Böyle düşündüğün zaman bjk de çok abartılıyor.
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 33
Yorum
q7 2-2 biter
- Son çare fesih
Toplam 5
Yorum
fbli tabi kolaydı. fb den aldıgı parayı hiçbiryerden kazanamayacak olan emenike de hemen sözleşme feshini imzalardı. bu yönetim hakkaten çok zeki
Paulo Dybala sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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