 Paulo Dybala sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    sözleşmesini uzattı

    Paulo Dybala sözleşmesini uzattı

    Serie A takımlarından , Arjantinli golcüsü ’nın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Mücevher" takma adıyla anılan 23 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Dybala'nın bu performansının üstünden 48 saat geçmeden Kulübü Genel Menajeri Giuseppe Marotta ile futbolcunun menajeri Pierpaolo Triulzi'nin sözleşmeyi uzatan imzaları attığı belirtildi.

    Palermo'dan 2015'te Juventus'a transfer olan Dybala, bu sezon 36 maçta 16 gol attı.

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:57
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