AC Milan resmen satıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da 31 yıllık Silvio Berlusconi dönemi sona erdi ve kulübün, Li Yonghong'un sahibi olduğu Çinli şirkete devir teslimi tamamlandı.
Devir işlemlerinin, 30 Haziran 2016'ya kadar olan borçların dahil olduğu 740 milyon avro bedelle gerçekleştiği ifade edildi.
Devir teslim sonrası bir açıklama yapan kulübün yeni sahibi Li Yonghong, "Berlusconi ve Fininvest'e güvenlerinden, taraftarlara da sabırlarından ötürü teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren geleceği inşa edeceğiz." dedi.
- 31 yılda 29 kupa
Silvio Berlusconi'nin başkan olduğu 31 yıllık dönemde Milan, 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa, 8 İtalya Serie A, 7 İtalya Süper Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve birer kez de İtalya Kupası ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 31 yılda toplam 29 şampiyonluk yaşadı.
Berlusconi'nin başında olduğu dönemde kırmızı-siyahlılar, son olarak geçen yıl İtalya Süper Kupası'nı penaltı atışlarında Juventus'u yenerek müzesine götürmüştü.
Milano kentinin bir diğer temsilcisi Inter'in de geçen yıl yüzde 68,55'lik çoğunluk hissesini Çinli Suning Holding satın almıştı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:55
- Süren'in kozu İmparator
Toplam 17
Yorum
Hasan Hasanoglu Yönetime destek verilmeli bence. Yönetimden borç içindeki bir durumda transfer yapamaz. Hatta eldeki maliyeti yüksek oyuncuların da gitmes
- Lens için taktik verdi
Toplam 2
Yorum
CANARİES LENS GİTMEYİ İSTEMEDİKTEN SONRA KULÜBÜ NE YAPABİLİR...
- Blind’i ister misiniz?
Toplam 21
Yorum
CANARİES JORGE JESUSU GETİRİNNNNN!!!
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