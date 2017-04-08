 Totti'den Suriye çağrısı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Totti'den Suriye çağrısı

    Totti'den Suriye çağrısı

    İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Totti, Suriye'de sivillerin ve çocukların ölmesine neden olan kimyasal saldırı hakkında bir mesaj yayınladı.

    İtalya ekibi Roma'nın tecrübeli kaptanı , Suriye'ye karşı duyarsız kalmadı.

    Esad'ın yaptığı kimyasal saldırı sonrasında sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Totti, "Suriye'deki savaş için yalnızca şunu söylemek istiyorum. Artık sessiz kalamazsınız. Bütün çocuklar bizim çocuğumuzdur" dedi.

    Totti ayrıca elinde, üzerinde, "Her çocuk benim çocuğumdur" "Suriye" ve "Savaş suçlarını durdurun" yazılı bir kağıt tuttu.

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    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:03
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