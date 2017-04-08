Totti'den Suriye çağrısı
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Totti, Suriye'de sivillerin ve çocukların ölmesine neden olan kimyasal saldırı hakkında bir mesaj yayınladı.
İtalya ekibi Roma'nın tecrübeli kaptanı Francesco Totti, Suriye'ye karşı duyarsız kalmadı.
Esad'ın yaptığı kimyasal saldırı sonrasında sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Totti, "Suriye'deki savaş için yalnızca şunu söylemek istiyorum. Artık sessiz kalamazsınız. Bütün çocuklar bizim çocuğumuzdur" dedi.
Totti ayrıca elinde, üzerinde, "Her çocuk benim çocuğumdur" "Suriye" ve "Savaş suçlarını durdurun" yazılı bir kağıt tuttu.
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.@Totti'den Suriye için eylem çağrısı: "Artık sessiz kalamazsınız" https://t.co/EGwtTzw0mq pic.twitter.com/GAShJtJtLI— Fotomaç (@fotomac) 7 Nisan 2017
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:03
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Totti'den Suriye çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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