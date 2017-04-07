Totti'den Suriye çağrısı
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Totti, Suriye'de sivillerin ve çocukların ölmesine neden olan kimyasal saldırı hakkında bir mesaj yayınladı.
İtalya ekibi Roma'nın tecrübeli kaptanı Francesco Totti, Suriye'ye karşı duyarsız kalmadı.
Esad'ın yaptığı kimyasal saldırı sonrasında sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Totti, "Suriye'deki savaş için yalnızca şunu söylemek istiyorum. Artık sessiz kalamazsınız. Bütün çocuklar bizim çocuğumuzdur" dedi.
Totti ayrıca elinde, üzerinde, "Her çocuk benim çocuğumdur" "Suriye" ve "Savaş suçlarını durdurun" yazılı bir kağıt tuttu.
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.@Totti'den Suriye için eylem çağrısı: "Artık sessiz kalamazsınız" https://t.co/EGwtTzw0mq pic.twitter.com/GAShJtJtLI— Fotomaç (@fotomac) 7 Nisan 2017
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:34
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 9
Yorum
gökhan yan hakemi dinlemek zorunda diye bi kural yok, ayrıca net bi penaltı
- Konya'da penaltı kararı
Toplam 9
Yorum
gökhan öne doğru sol koluyla itiyor, net bi penaltı tartışmaya gerek yok
- ‘Messi’ diyeti!
Toplam 7
Yorum
Aslan BRUMA-LINNES-CAROLE VE G.RODRIGUES DISINDAKILER LIGIN EN YAVAS KOSAN FUTBOLCULARI
Totti'den Suriye çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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