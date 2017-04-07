Totti'den Suriye çağrısı

İtalya ekibi Roma'nın tecrübeli kaptanı Francesco Totti, Suriye'ye karşı duyarsız kalmadı.

Esad'ın yaptığı kimyasal saldırı sonrasında sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Totti, "Suriye'deki savaş için yalnızca şunu söylemek istiyorum. Artık sessiz kalamazsınız. Bütün çocuklar bizim çocuğumuzdur" dedi.

Totti ayrıca elinde, üzerinde, "Her çocuk benim çocuğumdur" "Suriye" ve "Savaş suçlarını durdurun" yazılı bir kağıt tuttu.



