İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
Futbolda, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Roma'ya 3-2 yenilen Lazio, ilk maçı 2-0 kazanmasından dolayı adını finale yazdırdı.
Yarı finalde 2-0'lık Lazio galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçın rövanşında Roma ile Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
Mücadelenin 37. dakikasında Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı, Roma'dan Stephan El Shaarawy'in 43. dakikada attığı golle 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçın 56. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle 2-1 öne geçen Lazio, kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı. Roma, 63 ve 90. dakikalarda Mohamed Salah'ın ayağından iki gol buldu.
Gol düellosu şeklinde geçen maç, 3-2'lik Roma galibiyetiyle sona ererken, bu skor Roma'nın finale çıkması için yeterli olmadı. Lazio, maçı 3-2 kaybetmesine karşın 2 sezon aradan sonra kupada adını yeniden finale yazdıran takım oldu.
Maç sonunda Laziolu oyuncular, taraftarlarıyla büyük sevinç yaşadı.
İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında Napoli, ilk maçta 3-1 yenildiği Juventus'u ağırlayacak.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:08
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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