 Higuain sana ne olmuş! – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Higuain sana ne olmuş!

    Higuain sana ne olmuş!

    Sezon başında 90 Milyon Euro’ya Napoli’den Juventus’a transfer olan Gonzalo Higuain, aldığı kilolarla görenleri hayrete düşürdü.

    İtalya Seri A'da dün akşam oynanan maçta Napoli, sahasında karşılaştığı Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

    Ama maçtan çok konuşulan isim Gonzalo Higuain oldu. Aldığı kilolarla dikkatleri çeken golcü oyuncunun ortaya koyduğu görüntü taraftarlarını da endişelendirdi. Tecrübeli futbolcu, Napoli'de oynadığı dönemde de bu konu yüzünden eleştirilmiş ve ardından ideal kilosuna ulaşmıştı.





    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:33
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