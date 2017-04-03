Higuain sana ne olmuş!
Sezon başında 90 Milyon Euro’ya Napoli’den Juventus’a transfer olan Gonzalo Higuain, aldığı kilolarla görenleri hayrete düşürdü.
Ama maçtan çok konuşulan isim Gonzalo Higuain oldu. Aldığı kilolarla dikkatleri çeken golcü oyuncunun ortaya koyduğu görüntü taraftarlarını da endişelendirdi. Tecrübeli futbolcu, Napoli'de oynadığı dönemde de bu konu yüzünden eleştirilmiş ve ardından ideal kilosuna ulaşmıştı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:33
- N’Doye derbide yok
Toplam 4
Yorum
hayırdır ne acısı ? biz futboldan keyif alıyoruz artık...senin dediğin bu şeyleri 30 yıl önce yaşıyorduk biz... değiştirin kafayı...
- Koptu gidiyor!
Toplam 26
Yorum
beko beşiktaş artık türkiye liginin juventusudur.galata milan,fener inter gibi. önümüzdeki en az 5 yıl daha lig beşiktaş ambargosunda geçicektir
- Emenike’yi transfer edebiliriz
Toplam 11
Yorum
XX AZİZ YILDIRIM BUNLAR SENİN ESERİN, DÜŞ ARTIK FB NİN YAKASINDAN
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