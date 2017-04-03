Higuain sana ne olmuş!

İtalya Seri A'da dün akşam oynanan maçta Napoli, sahasında karşılaştığı Juventus ile 1-1 berabere kaldı.Ama maçtan çok konuşulan isim Gonzalo Higuain oldu. Aldığı kilolarla dikkatleri çeken golcü oyuncunun ortaya koyduğu görüntü taraftarlarını da endişelendirdi. Tecrübeli futbolcu, Napoli'de oynadığı dönemde de bu konu yüzünden eleştirilmiş ve ardından ideal kilosuna ulaşmıştı.