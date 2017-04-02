Stoperlere fırça attı
Milan'ın ve İtalyan futbolunun unutulmaz ismi Paolo Maldini yeni dönem stoperleri eleştirdi. Efsane savunmacı "Günümüzde stoperler oyun kurmaya, topla oynamaya başladı. Bu belki güzel bir şey ama kornerlerde adam tutmayı unuttular. Savunma sanatı karakterini kaybediyor" ifadelerini kullandı. Maldini, savunma hattının ilk işinin takıma gol yedirmemek olduğunu, günümüzde bunun unutulduğunu kaydetti.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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