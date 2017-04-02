 Stoperlere fırça attı – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Stoperlere fırça attı

    Stoperlere fırça attı

    Milan'ın ve İtalyan futbolunun unutulmaz ismi Paolo Maldini yeni dönem stoperleri eleştirdi. Efsane savunmacı "Günümüzde stoperler oyun kurmaya, topla oynamaya başladı. Bu belki güzel bir şey ama kornerlerde adam tutmayı unuttular. Savunma sanatı karakterini kaybediyor" ifadelerini kullandı. Maldini, savunma hattının ilk işinin takıma gol yedirmemek olduğunu, günümüzde bunun unutulduğunu kaydetti.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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