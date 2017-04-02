 Juventus ile Napoli yenişemedi – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    ile yenişemedi

    Juventus ile Napoli yenişemedi

    'nın 30. haftasında lider , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

    San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Daniele Orsato yönetti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf, konuk ekip oldu ve 7. dakikada Sami Khedira'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergilerken, aradığı golü 60. dakikada Marek Hamsik'in ayağından buldu ve skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra Napoli, ev sahibi olmanın avantajıyla üzerinde baskı kursa da galibiyeti getirecek golü bulamayınca bir puana razı oldu.

    Ligde lider durumdaki Juventus, bu sonuçla puanını 74'e çıkartırken, Napoli ise 10 puan gerisinde 64 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Haftayı evindeki 2-0'lık Empoli galibiyetiyle geçen Roma ise 68 puanla 2. sırada yer aldı.

    Öte yandan, geçen sezon Napoli'de forma giyerken sezon başında Juventus'a transfer olan Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, eski takım taraftarlarının yoğun protestosuna maruz kaldı.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
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