İtalya'da yılın teknik direktörü Sarri
Serie A takımlarından Napoli'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, geçen sezonunun "en iyi teknik direktörü" seçildi.
İtalya'da Serie A ve ikinci lig Serie B teknik direktörlerinin oylarıyla 2015-2016 sezonun en iyi teknik direktörü sıralamasında ilk üç belirlendi.
Kullanılan 61 oydan 25'ini alan Napoli'nin 58 yaşındaki çalıştırıcısı Sarri, yılın antrenörü seçildi. Sarri, bu ödülü geçen yıl kazanan Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri'den 3 oy daha fazla alarak kazandı.
Allegri'nin ikinci olduğu oylamada, Sassuolo'nun çalıştırıcısı Eusebio Di Francesco da kendine 3. basamakta yer buldu.
Napoli'nin başına geçen sezon geçmesine rağmen sezonu ikinci sırada bitiren Sarri, birincilik ödülünü, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio'nun elinden aldı.
Sarri, yaptığı konuşmada, "Bu, Napoli, Juventus karşısında 1-0 öne geçti demek değildir. Ödüllerden daha çok sonuçlar ve puanlar sayılıyor. Ama bir kere de olsa Massimiliano'yu (Allegri) yenmek güzel." dedi.
İlk kez Napoli'yi çalıştıran bir teknik direktör bu ödüle layık görülürken, Sarri daha önce Empoli'yi çalıştırdığı dönemde Serie B'de yılın teknik adamı seçilmişti.
İngiltere Premier Lig'de geçen sezon tarihi bir başarıyla Leicester City'yi şampiyon yapan İtalyan teknik adam Claudio Ranieri de özel ödüle layık görüldü.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:25
- Beşiktaş maçı için loca kararı
Toplam 4
Yorum
ÜZÜLME ALİ KART--ALİ : SEN HİÇ ÜZÜLME TFF (D. ÖREN, YUSUF, TERMİNATÖRLER ) GEREĞİNİ YAPARLAR. ŞİMDİYE KADAR YAPMADILAR MI?
- Göksel Gümüşdağ'dan 'yabancı kuralı' açıklaması
Toplam 6
Yorum
BABANIZ BEŞİKTAŞ -Beşiktaş çok iyi gidiyor ne yapalım? en iyisi Beşiktaşın bütün ekonomik ve teknik planlamalarını bozmak için yabancı kuralını değiştirelim
- Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi
Toplam 10
Yorum
HAKAN ÖZBAŞ UEFA VERDİ SENİN GİBİ İFTİRACILARA CEVABINI HADİ ŞİMDİ KUMDA OYNA
İtalya'da yılın teknik direktörü Sarri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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