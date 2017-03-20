 Juventus Sampdoria'yı tek golle geçti – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    'yı tek golle geçti

    Juventus Sampdoria'yı tek golle geçti

    'nın 29. hafta maçında, konuk olduğu 'yı 1-0 mağlup etti.

    Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadelede 7. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı golle Sampdroia'yı 1-0 yendi.

    Bu sonuçla lider Juventus puanını 73'e yükseltirken, 41 puanda kaldı.

    Öte yandan, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Juventus'un İtalyan kalecisi 'un, siyah-beyazlı ekiple 'da 39 bin 680 dakikayla en fazla süre alan Giampiero Boniperti'nin rekorunu kırdığı bildirildi.

    Müsabaka öncesi Juventus ile Serie A'da 39 bin 616 dakika forma giyen Buffon, Sampdoria maçının 65. dakikasında rekoru kırmayı başardı.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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