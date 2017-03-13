Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Inter, bu yoldaki en önemli rakiplerinden Atalanta'yı adeta gole boğdu.
Guiseppe Meazza'daki karşılaşmaya 17. dakikada Icardi'nin golüyle başlayan Inter, 23 ve 26'da yine Icardi ile farkı üçe çıkardı. Arjantinli yıldız golcü 26 dakikada hat-trick yaptı. 30. dakikadan sonra bir diğer Arjantinli sahneye çıktı. 3 dakikada 2 gol atan Banega skoru 5-0'a getirdi. İlk yarının sonucunu Freuler söyledi: 5-1
İkinci yarıda Gagliardini ile 6-1'i bulan Inter'de Banega hat-trick'ini tamamlayan 2. isim olarak skoru ilan etti: 7-1.
Inter bu tarihi galibiyetle 54 puanla 4. sıraya tırmandı. Atalanta ise 52 puanda kaldı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Inter Atalanta'yı gole boğdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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