Fatih Terim ve Ranieri yan yana!

İtalya'nın Floransa kentinin takımı olan Fiorentina, 90. kuruluş yıl dönümünü, Serie A'nın 28. haftasında sahası Artemio Franchi Stadı'nda oynadığı Cagliari maçı öncesinde, eski başkan Cecchi Gori döneminde görev alan eski teknik direktörleri Fatih Terim (2000-2001), Ranieri (1993-1997), eski oyuncular ve çalışanlarının katıldığı etkinlikle kutladı.

Kutlamalara davet edilen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, geçen yıl İngiltere Premier Lig'de Leicester City'i şampiyon yaparak dikkatleri çeken İtalyan teknik adam Ranieri de katıldı.





Fiorentina Başkanı Andrea Della Valle, kulüp menajeri Giancarlo Antognoni, deneyimli çalıştırıcılar Terim, Ranieri ve eski oyuncularla öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesinde Başkan Della Valle, Terim ve Ranieri'ye arkalarında isimlerinin yazılı olduğu 90 numaralı Fiorentina forması hediye etti. Terim de Başkan Della Valle'ye nazar boncuklu bir tabak hediye etti.

İtalyan ekibinin etkinliğe davet ederek onurlandırdığı isimler, Cagliari karşılaşması öncesi Artemio Franchi Stadı'ndaki seyircileri selamladı. Fiorentinalı taraftarlar, Terim ve Ranieri'ye büyük ilgi gösterdi.





Fiorentina-Cagliari maçının devre arasında bugüne dair görüşleri sorulan Türkiye Futbol Direktörü Terim, "Başkan Della Valle, Antognoni'nin göstermiş olduğu ilgi ve saygınlık beni çok mutlu etti. Taraftarları selamlamak için sahaya çıktığımızda, taraftarlar alkışlarken, Fiorentina'yı çalıştırdığım günler aklıma geldi. Taraftarların bana gösterdiği ilgi mutluluk vericiydi." dedi.

Terim, Claudio Ranieri ile önceden tanıştıklarını belirterek, "Bu vesileyle burada da sohbet etme fırsatımız oldu. Çok değerli bir teknik direktör." yorumunu yaptı.



FİORENTİNA SON DAKİKA GOLÜYLE GÜLDÜ

Fiorentina, etkinliğin ardından oynanan Cagliari mücadelesinden, Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'in 90+2 dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.



Puanını 45'e yükselten Fiorentina, puan tablosunda 8. sırada yer aldı. Son dakika golüyle sahadan puansız ayrılan konuk Cagliari ise 31 puanla 15. sırada kaldı.



