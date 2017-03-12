Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Inter, bu yoldaki en önemli rakiplerinden Atalanta'yı adeta gole boğdu.
Guiseppe Meazza'daki karşılaşmaya 17. dakikada Icardi'nin golüyle başlayan Inter, 23 ve 26'da yine Icardi ile farkı üçe çıkardı. Arjantinli yıldız golcü 26 dakikada hat-trick yaptı. 30. dakikadan sonra bir diğer Arjantinli sahneye çıktı. 3 dakikada 2 gol atan Banega skoru 5-0'a getirdi. İlk yarının sonucunu Freuler söyledi: 5-1
İkinci yarıda Gagliardini ile 6-1'i bulan Inter'de Banega hat-trick'ini tamamlayan 2. isim olarak skoru ilan etti: 7-1.
Inter bu tarihi galibiyetle 54 puanla 4. sıraya tırmandı. Atalanta ise 52 puanda kaldı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:01
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
Mehmet Ben Abdulla Avcı hocanın duygusal zekasının ve mativasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok başarılı olacaktır.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
mehmet Abdullah Avcı, Edin Visca,Mossoro ile beraber gelsin. Transferi kendi yapar ve rahat çalışma imkanı verilirse kesinlikle başarılı olur.
- Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Toplam 1
Yorum
eraycan konyadan ali çamdalı meha başakşehirden visca zonguldakspor okan eken mert caymaz onur eriş mutlaka alınmalı özellikle yerli oyuncular
Inter Atalanta'yı gole boğdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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