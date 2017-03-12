 Inter Atalanta'yı gole boğdu! – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    'yı gole boğdu!

    Inter Atalanta'yı gole boğdu!

    'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , bu yoldaki en önemli rakiplerinden 'yı adeta gole boğdu.

    Guiseppe Meazza'daki karşılaşmaya 17. dakikada Icardi'nin golüyle başlayan , 23 ve 26'da yine Icardi ile farkı üçe çıkardı. Arjantinli yıldız golcü 26 dakikada hat-trick yaptı. 30. dakikadan sonra bir diğer Arjantinli sahneye çıktı. 3 dakikada 2 gol atan Banega skoru 5-0'a getirdi. İlk yarının sonucunu Freuler söyledi: 5-1

    İkinci yarıda Gagliardini ile 6-1'i bulan Inter'de Banega hat-trick'ini tamamlayan 2. isim olarak skoru ilan etti: 7-1.

    Inter bu tarihi galibiyetle 54 puanla 4. sıraya tırmandı. ise 52 puanda kaldı.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:01
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