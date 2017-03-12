Inter Atalanta'yı gole boğdu!

Guiseppe Meazza'daki karşılaşmaya 17. dakikada Icardi'nin golüyle başlayan Inter, 23 ve 26'da yine Icardi ile farkı üçe çıkardı. Arjantinli yıldız golcü 26 dakikada hat-trick yaptı. 30. dakikadan sonra bir diğer Arjantinli sahneye çıktı. 3 dakikada 2 gol atan Banega skoru 5-0'a getirdi. İlk yarının sonucunu Freuler söyledi: 5-1



İkinci yarıda Gagliardini ile 6-1'i bulan Inter'de Banega hat-trick'ini tamamlayan 2. isim olarak skoru ilan etti: 7-1.

Inter bu tarihi galibiyetle 54 puanla 4. sıraya tırmandı. Atalanta ise 52 puanda kaldı.