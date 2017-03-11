Juventus son nefeste
Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Milan'ı 2-1 mağlup etti.
Torino'da Juventus Stadı'ndaki karşılaşmanın 30. dakikasında ev sahibi ekip, Mehdi Benatia ile 1-0 öne geçti. Bu gole, Milan'da yanıt 43. dakikada Carlos Bacca'dan geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi Juventus, Milan kalesindeki baskısını artırdı ancak aradığı golü bulmakta zorluk çekti. 90+3. dakikada Milanlı Jose Sos, rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+6. dakikada Milanlı De Scioglio ceza sahası içinde elle oynayınca, hakem Davide Massa penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Arjantinli Paulo Dybala, Juventus'u 2-1 öne geçirdi ve bu gol aynı zamanda maçın sonucunu tayin etti.
Bu sonuçla, lider Juventus puanını 70'e yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi Roma'nın 11 puan önüne geçti ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Zirveye tırmanmaya çalışan Milan ise 50 puanla 7. sırada kaldı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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