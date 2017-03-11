Floransa'da Terim rüzgarı

Fiorentina'nın 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için aldığı davet kapsamında Floransa kentine gelen Fatih Terim, nostaljik bir gün geçirdi.

Deneyimli teknik adam, Fiorentina menajeri Giancarlo Antognoni tarafından karşılandı. Kulüp mağazasına giden 63 yaşındaki teknik adam, kendisini görmeye gelen taraftarlara imza dağıtırken, bol bol fotoğraf çektirdi.

Fiorentina'da Terim dönemini yaşayan taraftarların, o döneme ait dergi ve gazete sayfalarını yanlarında getirerek Türk teknik direktöre imzalatması, dikkati çekti.

Fiorentina taraftarı Mirko, 2000-2001 sezonunda Floransa ekibini çalıştıran Terim'in sıkı takipçisi olduğunu belirterek, "Fatih Terim, Fiorentina'da Cechi Gori döneminin en iyi antrenörlerinden biriydi. Takımı nasıl oynatması gerektiğini iyi biliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fiorentina Store'da çalışan Alessandro ise "Terim bizde büyük izler bıraktı. Çok iyi, göze hoş gelen keyifli bir futbol oynatıyordu. Milan'a karşı oynadığımız maçı unutamam. Sadece o maç değil, bütün bir sezon boyunca İtalyan futbolunda çok zor görebileceğimiz, alışık olmadığımız bir futbol oynattı." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte basın mensuplarının sorularına İtalyanca yanıt veren Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Fiorentina'da, Floransa'da olmaktan çok mutluyum. Her zaman söylemişimdir. Burası, Floransa, Fiorentina benim ikinci evim. Bu davet beni çok mutlu etti ve Fiorentina beni unutmadığı için gururlandırdı." diye konuştu.

Terim, Fiorentina'nın yarın Cagliari ile oynayacağı lig maçı öncesinde, kendi döneminde forma giyen futbolcular ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'i şampiyon yapan teknik direktör Claudio Ranieri ile Artemio Franchi Stadı'nda taraftarları selamlayacak ve 90. yıl törenlerine katılacak.