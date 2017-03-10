Fiorentina'ya yeni stat müjdesi

Floransa kenti kulübünün 90. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Fiorentina'nın yeni stat projesi hakkında bilgi verildi.

Kentin kuzeybatısında havaalanına yakın bir mevkiye i·nşa edi·lmesi planlanan yeni stadın, 480 bin metrekarelik bir alanı kapsayacağı, içinde kulüp müzesi, alışveriş merkezi ve otopark olacağı belirtildi.

Üstü tamamen kapatılacak ve 40 bin seyirci kapasiteli olması planlanan yeni statta, tribünlerle saha arasındaki mesafenin 7 metreye ineceği ve seyircilerin daha yakın bir konumdan maçları takip edebileceği ifade edildi.

Temeli 2019 yılında atılması planlanan ve 420 milyon avroya mal olması beklenen projenin, 2021'de hizmete girmesi hedefleniyor.

Etkinlikte konuşan Fiorentina Başkanı Andrea Della Valle, kentlerinin hak ettiği ölçüde önemli bir projeye imza atmak istediklerini belirterek, "Bugün tarihi bir gün. Floransa'ya ve bütün İtalya'ya önemli bir proje sunuyoruz. Bu, kulübümüzün yeninden doğuşu olacak. Şu anda küçük problemleri çözmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Della Valle, stat projesini henüz hayata geçiremeyen ezeli rakiplerinden Roma'ya göre çok daha ileri bir noktada bulunduklarını ve projelerinin, İtalyan futbolunun değişimi için büyük fırsat olduğunu belirtti.

Fiorentina'nın bu hafta Cagliari ile oynayacağı lig maçı öncesinde çeşitli kutlamalar yapılacak. 2000-2001 sezonunda İtalya temsilcisini çalıştıran Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de etkinliklere katılması bekleniyor.