 Fiorentina’dan Terim’e davet – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fiorentina’dan Terim’e davet

    Fiorentina’dan Terim’e davet
    Fiorentina, 90. yıl kutlamaları nedeniyle eski teknik direktörleri Fatih Terim ile Claudio Ranieri'yi bu organizasyona davet etti. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 12 Mart'ta yapılacak olan Fiorentina'nın kuruluş yılı kutlamasına katılması bekleniyor.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fiorentina’dan Terim’e davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.