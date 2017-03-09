Fiorentina’dan Terim’e davet

Fiorentina, 90. yıl kutlamaları nedeniyle eski teknik direktörleri Fatih Terim ile Claudio Ranieri'yi bu organizasyona davet etti. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 12 Mart'ta yapılacak olan Fiorentina'nın kuruluş yılı kutlamasına katılması bekleniyor.