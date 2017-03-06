 İtalyan futbolunda Tavecchio yeniden başkan – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    İtalyan futbolunda Tavecchio yeniden başkan

    İtalyan futbolunda Tavecchio yeniden başkan

    İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ikinci kez getirildi.

    Başkent Roma'daki bir otelde yapılan genel kurulda, mevcut başkan Tavecchio ve İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) Profesyoneller Birliği Başkanı Andrea Abodi, kozlarını paylaştı.

    Başkan seçilebilmek için adaylık yarışına giren iki isim de genel kurulun ilk iki turunda aranan 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi. 3. tura gidilen seçimde, 73 yaşındaki Tavecchio, oyların yüzde 54,03'ünü alarak, başkanlık görevine getirildi. Abodi ise oyların yüzde 45,4'ünü alabildi.

    Genel kurulda, Juventus, Milan gibi İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) büyük kulüpleri Tavecchio'yu desteklerken, oylama öncesi Abodi'yi destekleyebilecekleri yorumu yapılan hakemlerin de mevcut başkana destek vermesi, seçimin sonucunu belirledi.

    Seçimi kazandıktan sonra bir konuşma yapan , muhalif kesime, yeniden birlik olma zamanı olduğu çağrısında bulunarak, ilk dönemde başlattığı projeleri tamamlama hevesini taşıdığını söyledi.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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