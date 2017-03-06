İtalyan futbolunda Tavecchio yeniden başkan
İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ikinci kez Carlo Tavecchio getirildi.
Başkent Roma'daki bir otelde yapılan genel kurulda, mevcut başkan Tavecchio ve İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) Profesyoneller Birliği Başkanı Andrea Abodi, kozlarını paylaştı.
Başkan seçilebilmek için adaylık yarışına giren iki isim de genel kurulun ilk iki turunda aranan 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi. 3. tura gidilen seçimde, 73 yaşındaki Tavecchio, oyların yüzde 54,03'ünü alarak, başkanlık görevine getirildi. Abodi ise oyların yüzde 45,4'ünü alabildi.
Genel kurulda, Juventus, Milan gibi İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) büyük kulüpleri Tavecchio'yu desteklerken, oylama öncesi Abodi'yi destekleyebilecekleri yorumu yapılan hakemlerin de mevcut başkana destek vermesi, seçimin sonucunu belirledi.
Seçimi kazandıktan sonra bir konuşma yapan Carlo Tavecchio, muhalif kesime, yeniden birlik olma zamanı olduğu çağrısında bulunarak, ilk dönemde başlattığı projeleri tamamlama hevesini taşıdığını söyledi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
- "Hedefimiz kazanmak"
Toplam 1
Yorum
HUS SERGENE GORE MACTA.ELINDEN GELENI ARDINA KOYMA.SEVINIRIZ.BESIKTASIMIZA VIZ GELIR.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 3
Yorum
geçmiş olsun şimdiden daha istekli oynarlar hoca gitti diye BJK DE yine 6 yer gelir avrupa orası hani hakemler türk olsa uefa başkanıda demirören olsa neyse.. :)
- Bruma'ya kırmızı kart
Toplam 2
Yorum
TFF MHK İSTİFA YIL 2017 Ortalıkta Galatasaray düşmanları elini kolunu sallayarak maç yönetiyor bu hakemler bu lig çok karışır
İtalyan futbolunda Tavecchio yeniden başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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