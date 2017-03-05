 Juve'ye Udinese dur dedi! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Juve'ye dur dedi!

    Juve'ye Udinese dur dedi!

    'nın 27. haftasında lider deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını Zapata'nın 37. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda 60. dakikada Bonucci'nin kafa golüyle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği yakaladı.

    Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Juventus sahadan bir puanla ayrıldı.

    Bu sonuçla Juventus'un 7 maçlık galibiyet serisi sona ererken Siyah-beyazlılar 67 puanla zirvede yer aldı. Udinese ise 30 puanla 14. sırada kaldı.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
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