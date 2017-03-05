Juve'ye Udinese dur dedi!
Serie A'nın 27. haftasında lider Juventus deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Udinese Zapata'nın 37. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Juventus 60. dakikada Bonucci'nin kafa golüyle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Juventus sahadan bir puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Juventus'un 7 maçlık galibiyet serisi sona ererken Siyah-beyazlılar 67 puanla zirvede yer aldı. Udinese ise 30 puanla 14. sırada kaldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:35
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
Uğur Bu eli görmeyen hakemler akşam evlerinin yolunu bulabiliyorlar mı ? Yani o anda orada robottan da hakem olsa farketmezdi , öyle değil mi ?
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 15
Yorum
Gönderin Bu taraftar haklıdırrr... Bu taraftar olmasa ne Yönetim, ne Oyuncu nede Galatasaray olur.. En büyük tepki de Sneijdere ve De Jong a olmalı.
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
sendemi topal herkes seni dürüst biri olarak bilirdi.huyundan mı suyundan mı bu takıma gelen bir tuhaf oluyor.biz tekrar dürüst topalı geri istiyoruz
Juve'ye Udinese dur dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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