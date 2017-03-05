 Inter hata yapmadı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    hata yapmadı

    Inter hata yapmadı

    'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , deplasmanında 5-1 kazandı ve Atalanta'nın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.

    34. dakikada Perisic ile öne geçen lacivert-siyahlılar, 39'da Banega ile 2. golü de buldu. İlk yarının skorunu son dakikada Boreillo belirledi. 2-1

    2. yarıda rakibine fırsat tanımayan , 47'de Perisic ile skoru 3-1'e getirdi. 67. dakikada Icardi ve son bölümde Gagliardini ile 2 gol daha bulan Inter mücadeleyi 5-1 kazandı. Lacivert-siyahlılar böylece 51 puana yükselip yarışa devam etti.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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