Inter hata yapmadı
Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Inter, Cagliari deplasmanında 5-1 kazandı ve Atalanta'nın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.
34. dakikada Perisic ile öne geçen lacivert-siyahlılar, 39'da Banega ile 2. golü de buldu. İlk yarının skorunu son dakikada Boreillo belirledi. 2-1
2. yarıda rakibine fırsat tanımayan Inter, 47'de Perisic ile skoru 3-1'e getirdi. 67. dakikada Icardi ve son bölümde Gagliardini ile 2 gol daha bulan Inter mücadeleyi 5-1 kazandı. Lacivert-siyahlılar böylece 51 puana yükselip yarışa devam etti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:33
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
Uğur Bu eli görmeyen hakemler akşam evlerinin yolunu bulabiliyorlar mı ? Yani o anda orada robottan da hakem olsa farketmezdi , öyle değil mi ?
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 15
Yorum
Gönderin Bu taraftar haklıdırrr... Bu taraftar olmasa ne Yönetim, ne Oyuncu nede Galatasaray olur.. En büyük tepki de Sneijdere ve De Jong a olmalı.
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
sendemi topal herkes seni dürüst biri olarak bilirdi.huyundan mı suyundan mı bu takıma gelen bir tuhaf oluyor.biz tekrar dürüst topalı geri istiyoruz
Inter hata yapmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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