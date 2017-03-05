Inter hata yapmadı

34. dakikada Perisic ile öne geçen lacivert-siyahlılar, 39'da Banega ile 2. golü de buldu. İlk yarının skorunu son dakikada Boreillo belirledi. 2-1

2. yarıda rakibine fırsat tanımayan Inter, 47'de Perisic ile skoru 3-1'e getirdi. 67. dakikada Icardi ve son bölümde Gagliardini ile 2 gol daha bulan Inter mücadeleyi 5-1 kazandı. Lacivert-siyahlılar böylece 51 puana yükselip yarışa devam etti.