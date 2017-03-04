Roma'ya Napoli darbesi!

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve zirve mücadelesini yakından ilgilendiren müsabakayı, hakem Luca Banti yönetti.

Karşılaşmaya Napoli baskılı başlarken, Roma ise organize ataklarla gol aradı. Konuk ekip, Dries Mertens'in 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Marek Hamsik'in Roma savunmasının arasına derinlemesine gönderdiği pasa hareketlenen Belçikalı oyuncu, kaleci Szczesny ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Napoli, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf, Napoli oldu. Lorenzo Insigne'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direğe koşu yapan Mertens, meşin yuvarlağı filelere göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

Napoli'nin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri, bir pozisyona yoğun itirazları nedeniyle 70. dakikada hakem Banti tarafından tribüne gönderildi.

Son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta Napoli kalesindeki baskısını arttıran Roma, 88. dakikada farkı 1'e indirdi. Diego Perotti, sol kanattan rakip ceza sahasına girerken meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kevin Strootman'a çıkardı. Hollandalı futbolcu da plase vuruşla topu filelerle buluşturarak farkı bire indirdi: 2-1.

Karşılaşma Napoli'nin 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, Roma taraftarları maçı kaybetmiş olmalarına rağmen futbolcuların lehine yoğun tezahüratta bulundu.

Bu sonuçla, lider Juventus'un en yakın takipçisi konumundaki Roma, 59 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Başkent deplasmanından 3 puanla dönen Napoli ise puanını 57'ye yükseltti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Napoli'de oynanan maçı ise Roma 3-1 kazanmıştı.

Serie A'da lider Juventus, 27. haftada yarın Udinese ile deplasmanda karşılaşacak. Torino temsilcisi, bu maçı kazanması durumunda takipçileri Roma ve Napoli ile arasındaki puan farkını açarak, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayacak.