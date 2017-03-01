Juventus finale göz kırptı
İtalya Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Juventus, sahasında Napoli'yi 3-1 mağlup etti.
Juventus Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.
Mücadeleye ev sahibi takım etkili başlasa da ilk golü bulan taraf Napoli oldu. Mavi-beyazlılar, 36. dakikada Jose Callejon'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da baskılı başlayan Juventus, Paulo Dybala'nın Kalidou Koulibaly ile girdiği mücadele sonucu yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Dybala, 47. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda topu filelerle buluşturarak beraberliği sağladı: 1-1
Siyah-beyazlı ekibin bir diğer Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, 64. dakikada sahneye çıkarak topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Juan Cuadrado, Napoli kalecisi Pepe Reina'yla girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Valeri ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen Dybala, 69. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandırarak skoru 3-1 yaptı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Juventus, rövanş için avantajlı bir skor elde etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 5 Nisan'da San Paolo Stadı'nda oynanacak.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
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gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
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wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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