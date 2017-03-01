 Juventus finale göz kırptı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    finale göz kırptı

    Juventus finale göz kırptı

    yarı final ilk karşılaşmasında , sahasında 'yi 3-1 mağlup etti.

    Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

    Mücadeleye ev sahibi takım etkili başlasa da ilk golü bulan taraf oldu. Mavi-beyazlılar, 36. dakikada Jose Callejon'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıya da baskılı başlayan Juventus, Paulo Dybala'nın Kalidou Koulibaly ile girdiği mücadele sonucu yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Dybala, 47. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda topu filelerle buluşturarak beraberliği sağladı: 1-1

    Siyah-beyazlı ekibin bir diğer Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, 64. dakikada sahneye çıkarak topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Juan Cuadrado, Napoli kalecisi Pepe Reina'yla girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Valeri ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen Dybala, 69. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandırarak skoru 3-1 yaptı.

    Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Juventus, rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

    İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 5 Nisan'da San Paolo Stadı'nda oynanacak.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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