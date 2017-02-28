 15 yılda 36 hoca ve istifa – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    15 yılda 36 hoca ve istifa

    15 yılda 36 hoca ve istifa
    ekiplerinden Palermo'nun başkanı istifa etti. 75 yaşındaki İtalyan iş adamı, 2002'den beri Palermo'nun sahibi ve başkanıydı. Teknik direktör değişiklikleriyle tanınan Zamparini, 15 yılda tam 36 hoca ile çalıştı. 28 ayrı teknik adamla çalışan Zamparini, geçen sezon ise 9 hoca değiştirerek bir rekora imza atmıştı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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