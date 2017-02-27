 Roma İnter'i deplasmanda devirdi! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    İnter'i deplasmanda devirdi!

    Roma İnter'i deplasmanda devirdi!

    'nın 26. haftasında , deplasmanda ’i 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

    Ligde haftanın maçında , Milano deplasmanında 'e konuk oldu. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Paolo Tagliavento yönetti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Roma, henüz 12. dakikada Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti.

    İkinci yarıya da hızlı başlayan Roma'da Nainggolan 56. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.

    Inter, 81. dakikada Arjantinli takım kaptanı Mauro Icardi ile farkı 1'e indirse de bu golden 5 dakika sonra Roma penaltı vuruşu kazandı. Diego Perotti, penaltı atışında topu ağlara göndererek, skoru 3-1 yaptı. Maç bu skorla sona erdi.

    Inter'i deplasmanda 3 golle geçen sarı-kırmızılı takım, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Puanını 59'a yükselten Roma, 66 puanlı lider Juventus'un 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

    Maça hücum ağırlıklı bir kadroyla çıkmasına karşın istediği sonucu alamayan Inter ise 48 puanla 6. sırada kaldı ve zirveden bir adım daha uzaklaştı.

    Ligde 26.hafta, yarın akşam oynanacak Fiorentina-Torino karşılaşmasıyla son bulacak.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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