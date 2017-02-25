Roma’ya stat müjdesi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, yetkili mercilerden aldığı iznin ardından yeni stadı için hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, stat projesi konusunda uzun zamandır anlaşmazlık yaşanan Roma Belediyesi yetkilileriyle toplantı yapıldığı belirtildi.

Roma Belediyesi Başkanı Virginia Raggi ile Roma Kulübü Genel Direktörü Mauro Baldissoni arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığı ve stat projesinde bazı değişikliklerin gerçekleşmesi koşuluyla gereken izinlerin çıktığı belirtildi.

Belediye Başkanı Raggi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, stadın daha önce öngörüldüğü gibi Roma'nın Tor di Valle semtine yapılacağını, proje kapsamında inşa edilecek iş merkezi alanının daraltılacağını ve 3 gökdelenin de projeden çıkartıldığını belirtti.

Roma'nın ABD'li sahibi Jim Pallotta ise kulüp için yeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu belirterek, "Roma için önemli bir gün. Bu stadı yapmayı iple çekiyoruz. Belediye başkanı Raggi ve yardımcısı Luca Bergamo'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Roma, "Yeni Kolezyum" adını verdiği stadını 3 yıl önce inşa etmek istemesine rağmen Roma Belediyesi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle projeyi rafa kaldırmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, projenin gerçekleşmesi amacıyla bir süredir kampanya yürütüyordu.