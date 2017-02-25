Juve'ye yan bakılmıyor!

Empoli'yi de 2-0'la geçen siyah-beyazlılar artık şampiyonluk kutlaması için gün saymaya başladı. Empoli karşısında ilk yarıda önemli fırsatları harcayan Juve, aradığı golü bir türlü bulamadı. Ancak 2. yarıya fırtına gibi giren Juve, 52. dakikada Mandzukic'in kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderen Lukasz Skorupski öne geçti. 65'te Alex Sandro harika bir golle farkı ikiye çıkardı.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Juventus puanını 66'ya yükselterek şampiyonluk yolunda geri sayıma devam etti.