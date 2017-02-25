 Juve'ye yan bakılmıyor! – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Juve'ye yan bakılmıyor!

    Juve'ye yan bakılmıyor!

    'nın lideri , sahasındaki 30 maçlık inanılmaz galibiyet serisine devam ediyor.

    'yi de 2-0'la geçen siyah-beyazlılar artık şampiyonluk kutlaması için gün saymaya başladı. Empoli karşısında ilk yarıda önemli fırsatları harcayan Juve, aradığı golü bir türlü bulamadı. Ancak 2. yarıya fırtına gibi giren Juve, 52. dakikada Mandzukic'in kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderen Lukasz Skorupski öne geçti. 65'te Alex Sandro harika bir golle farkı ikiye çıkardı.

    Mücadeleyi 2-0 kazanan puanını 66'ya yükselterek şampiyonluk yolunda geri sayıma devam etti.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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