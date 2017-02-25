Juve'ye yan bakılmıyor!
Serie A'nın lideri Juventus, sahasındaki 30 maçlık inanılmaz galibiyet serisine devam ediyor.
Empoli'yi de 2-0'la geçen siyah-beyazlılar artık şampiyonluk kutlaması için gün saymaya başladı. Empoli karşısında ilk yarıda önemli fırsatları harcayan Juve, aradığı golü bir türlü bulamadı. Ancak 2. yarıya fırtına gibi giren Juve, 52. dakikada Mandzukic'in kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderen Lukasz Skorupski öne geçti. 65'te Alex Sandro harika bir golle farkı ikiye çıkardı.
Mücadeleyi 2-0 kazanan Juventus puanını 66'ya yükselterek şampiyonluk yolunda geri sayıma devam etti.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
- Kilit adam Sneijder
Toplam 14
Yorum
gs1905 maça zaten 3 kişi ile başlayacaz muslera,sniejder,bruma dışındaki hiçbirine güvenmiyorum açıkcası bu maçı alabilecekmiyiz oda şüpheli.
- F.Bahçe'ye protestolu karşılama
Toplam 7
Yorum
cavalry Daha iyi günleri bunlar FB'nin...Bu yönetimle zor aşar bu kaosu...
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 44
Yorum
metehan olay çıkaran taraftar haftaya yine tirübinde maç seyredebiliyorsa daha neyi konuşuyoruz , ki...
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