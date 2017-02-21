 ''Nankör Barcelona!'' – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ''Nankör !''

    ''Nankör Barcelona!''

    Juve’de forma giyen eski Barçalı , İspanyol kulübünün oyuncularına hiç saygı göstermediğini söyledi ve ekledi: Bana karşı sahte ve nankör oldular.

    'ta forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Dani Alves, geçtiğimiz sezon Barcelona ile yollarının ayrılmasından İspanyol yöneticileri sorumlu tuttu. Barça'da 8 yıl forma giydikten sonra serbest bırakılan Alves, Katalan kulübünden ayrılmasıyla ilgili gerekçeleri İspanya'nın ABC gazetesine anlattı. "Barcelonalı yöneticiler bana karşı sahte ve nankör oldu" ifadesini kullanan Alves, şunları kaydetti: "Şu anda Barcelona'yı yönetenlerin, futbolcularına nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili fikirleri yok. Bana saygı göstermediler." Öte yandan günümüz futbolunun "ikiyüzlü" olduğunu savunan Alves, "Futbol, çok ikiyüzlü. Bundan dolayı büyük hayal kırıklığım var. Bu işte kıskançlık ve sahte dostluklar var" diye konuştu.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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